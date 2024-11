NHK Trophy 2024: programma, orari, tv, streaming

La carovana del circuito ISU Grand Prix 2024-2024 di pattinaggio artistico si sposta in oriente. Andrà infatti in scena da venerdì 8 a domenica 10 novembre l‘NHK Trophy 2024, quarto appuntamento della competizione itinerante quest’anno in scena a Tokyo. Si tratta di uno degli eventi più attesi di tutta la rassegna, complice l’organizzazione impeccabile e soprattutto la grande risposta del pubblico, sempre competente, educato e appassionato.

Attenzione perché sarà una gara estremamente interessante anche per i colori azzurri. Sul ghiaccio nipponico è infatti prevista la presenza dei due pesi massimi della specialità individuale maschile. Stiamo parlando di Matteo Rizzo e Daniel Grassl. Il primo rientra dopo l’intervento all’anca che lo ha costretto a terminare la stagione 2023-2024 dopo i Campionati Europei, il secondo invece proviene da uno stop molto più lungo, dodici mesi, dovuti ad una faccenda legata a dei controlli antidoping mancati mentre si trovava in Russia alla corte di Eteri Tutberidze. I nostri ragazzi sono pronti a sfidare la temibile compagine di casa, composta dal Vice Campione Olimpico Yuma “Piuma” Kagiyama e Kao Miura.

Nell’individuale femminile spazio a Lara Naki Gutmann, reduce da un periodo molto positivo ed attesa in terra giapponese per un salto di qualità che sembra ormai imminente. Gli stimoli non mancheranno. La trentina infatti si confronterà con avversarie di grande valore, basti pensare a Kaori Sakamoto (attuale leader del movimento) alle sudcoreane Yelim Kim e Seoyeong Wi, oltre che alle statunitensi Bradie Tennell ed Alysa Liu.

Nelle coppie fari puntati sui padroni di casa Riku Miura-Ryichi Kihara, a caccia della finale in un vìs-a-vìs con i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava e con i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel. I detentori del titolo iridato Madison Chock-Evan Bates viaggeranno invece in solitaria nella danza, dritti verso un posto in finale.

L’NHK Trophy sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni in differita sui canali lineari di Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2) oltre che su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione), quindi anche in streaming su Sky Go e DAZN (In caso di passaggi su Eurosport 1, Eurosport 2) e su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

NHK TROPHY 2024: PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARIO ITALIANO)

Venerdì 8 novembre

4:35-6:35 Rhythm dance danza sul ghiaccio

6:35-8:10 Short program coppie d’artistico

8:10-9:40 Short program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo e Daniel Grassl)

11:00-12:30 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

Sabato 9 novembre

4:00-6:00 Free dance danza sul ghiaccio

6:00-8:35 Free program coppie d’artistico

8:35-10:45 Free program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo e Daniel Grassl)

11:30-13:40 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

Domenica 10 novembre

5:05-7:00 Exhibition Gala

NHK TROPHY 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista. Possibili collegamenti in diretta e in differita su Eurosport 1,2 e su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), DAZN e Sky Go (in caso di trasmissioni su Eurosport 1,2); RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD)