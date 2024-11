NBA, i risultati della notte (22 novembre): sconfitta all’overtime per i Pistons di Fontecchio, vincono Spurs e Raptors. Lakers ko

Solo quattro le partite disputate nella notte NBA per la regular season 2024-2025, con il nostro Simone Fontecchio sceso in campo con i suoi Detroit Pistons: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto negli States, dove non sono mancate come sempre le grandi giocate.

Serve un overtime agli Charlotte Hornets (6-9) per piegare la resistenza dei Detroit Pistons (7-10) col punteggio di 123-121. Buon avvio dei padroni di casa che vanno anche a +10 (31-21), con gli ospiti che si rifanno sotto alla prima sirena (33-27). Nel secondo quarto Charlotte ritorna in doppia cifra di vantaggio (63-62), ma Detroit non molla e rimane a -4 all’intervallo lungo (63-59). Rientro perfetto degli Hornets dagli spogliatoi, con LaMelo Ball e compagni che volano anche a +20 (89-69) mentre i Pistons provano a non cedere dopo 36’ (93-79). Nel quarto conclusivo gli ospiti riescono a completare la rimonta (107-109), ma Charlotte riesce a trovare il guizzo per portare la partita all’overtime (109-109) dove sbaglia di meno per il 123-121 con cui si aggiudica il match. Brandon Miller e LaMelo Ball decisivi rispettivamente con 38 e 35 punti, mentre ai Pistons non bastano i 27 punti e 10 assist di Cade Cunningham – 8 punti in 21’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio.

Vittoria casalinga anche per i Toronto Raptors (4-12) sui Minnesota Timberwolves (8-7) per 110-105. Partono bene i padroni di casa (32-27), con Minnesota che rimane a contatto prima del riposo di metà partita (52-51). Nel terzo quarto gli ospiti mettono la freccia (68-72), con Toronto che cerca di mantenersi agganciata agli avversari (77-79). Ultimo parziale equilibrato come il resto della partita (88-86), con i Timberwolves che riescono a mettere il naso avanti (92-95) prima che i canadesi diano fondo alle ultime energie rimaste col break decisivo per il 110-10R5 con cui vincono di fronte al proprio pubblico. RJ Barrett mette a referto 31 punti, con 22 punti di Chris Boucher subentrato dalla panchina – 26 punti di Anthony Edwards e 23 di Julius Randle tra le fila dei ‘Twolves’.

Rispettano il fattore campo anche i San Antonio Spurs (8-8) che prevalgono in rimonta sugli Utah Jazz (3-12) per 126-118. La franchigia di Salt Lake City innesta subito le marce alte con un primo quarto da 17-32, con i texani che faticano a rimanere in scia agli avversari che chiudono il secondo parziale sul +16 (51-67). La reazione degli Spurs arriva però nella ripresa, con una rimonta disperata per colmare il gap fino al -4 alla terza sirena (85-89). Nella frazione conclusiva San Antonio completa la risalita ed opera il sorpasso, con i Jazz che dopo aver condotto nettamente cedono di schianto nel finale limitando parzialmente i danni per il 126-118 con cui gli Spurs possono esultare per il successo. 25 punti e 10 rimbalzi per Harrison Barnes, con 18 punti equamente divisi tra Zach Collins e Stephon Castle – 13 punti e 10 assist di Chris Paul, mentre per i Jazz 27 punti di Lauri Markkanen e 19 di Keyonte George.

Nel match che completava la notte NBA gli Orlando Magic (10-7) sorprendono a domicilio i Los Angeles Lakers (10-5) per 119-118. Avvio di match scoppiettante con un primo quarto chiuso sul 38-36 per i californiani, con Orlando che riesce a contenere parzialmente l’offensiva dei Lakers mantenendo il contatto alla seconda sirena (67-60). Nella ripresa gli ospiti trovano anche il vantaggio (82-85), conservando un solo punto sui padroni di casa all’ultima pausa breve (88-89). Nel parziale finale i Lakers riprendono a macinare gioco e punti per tornare avanti (107-100), con Orlando che però non intende alzare bandiera bianca e trova il successo nel finale grazie a due triple di Franz Wagner per il 118-119 con cui i Magic espugnano la Crypto.com Arena. 37 punti e 11 assist proprio del tedesco campione del mondo, con 23 punti di Jalen Suggs – ai Lakers non bastano i 39 punti di Anthony Davis e la doppia doppia (31 punti e 10 rimbalzi) di un mai domo LeBron James.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 123-121 dts

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves 110-105

San Antonio Spurs-Utah Jazz 126-118

Los Angeles Lakers-Orlando Magic 118-119