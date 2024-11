NBA, i risultati della notte (11 novembre): Simone Fontecchio ko contro Houston, tripla doppia di Nikola Jokic contro Doncic. LeBron James trascina i Lakers

Sono ben undici le partite andate in scena tra la tarda serata di ieri domenica 10 e la notte di oggi lunedì 11 novembre per la NBA, dove è sceso in campo anche il nostro Simone Fontecchio con i suoi Detroit Pistons. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni.

Vittoria di misura per gli Houston Rockets (6-4) sui Detroit Pistons (4-7) col punteggio di 99-101 con 27 punti e 10 rimbalzi di Alperen Sengun, mentre ai padroni di casa non basta la tripla doppia sfiorata da Cade Cunningham con 26 punti, 8 rimbalzi e 9 assist – 5 punti in quasi 17’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio.

Blitz esterno dei Boston Celtics (9-2) a Milwaukee contro i Bucks (2-8) per 107-113: decisiva la doppia doppia di Jayson Tatum con 31 punti e 12 rimbalzi, con Giannis Antetokoumpo che mette a referto ben 43 punti e 13 rimbalzi senza però riuscire ad evitare il ko. Rispettano il fattore campo gli Indiana Pacers (5-5) che prevalgono sui New York Knicks (4-5) per 132-121 con 35 punti e 14 rimbalzi di Tyrese Haliburton e 38 punti di Bennedict Mathurin, mentre ci sono 33 punti e 10 assist di Jalen Brunson e 30 punti di Karl-Anthony Towns per gli ospiti. Affermazione interna anche per gli Orlando Magic (5-6) sui Washington Wizards (2-8) per 121-94 con 23 punti di Franz Wagner e 16 equamente divisi tra Moritz Wagner e Cole Anthony subentrati dalla panchina – Jordan Poole top scorer degli ospiti con 24 punti.

Successo esterno dei Golden State Warriors (8-2) contro gli Oklahoma City Thunder (8-2) per 116-127 grazie ai 36 punti di uno scatenato Steph Curry, con 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander ultimo ad arrendersi tra i padroni di casa. I Miami Heat (4-5) espugnano Minneapolis sconfiggendo i Minnesota Timberwolves (6-4) per 94-95 con 26 punti di Tyler Herro – 22 punti di Anthony Edwards e 17 di Julius Randle per i padroni di casa.

Serve un overtime ai Philadelphia 76ers (2-7) per piegare la resistenza degli Charlotte Hornets (4-6) per 107-105: decisivi Jared McCain con 27 punti e Guerschon Yabusele con 20 subentrati dalla panchina, con LaMelo Ball che piazza 38 punti ma non bastano a ribaltare il risultato. Necessario un tempo supplementare anche ai Sacramento Kings (6-4) per battere i Phoenix Suns (8-2) col punteggio di 118-127: DeMar DeRozan trascina i compagni con 34 punti, al pari di Domantas Sabonis che piazza una doppia doppia da 20 punti e 12 rimbalzi al pari di De’Aaron Fox (21-11 nelle medesime voci statistiche), mentre per i Suns 28 punti di Bradley Beal e 23 (con 12 assist) di Devin Booker ultimi ad arrendersi per la franchigia dell’Arizona.

Vittoria dei Denver Nuggets (7-3) contro i Dallas Mavericks (5-5) per 122-120, con Nikola Jokic che si prende la copertina piazzando l’ennesima tripla doppia stagionale (37 punti, 18 rimbalzi e 15 assist) aggiudicandosi così anche il confronto contro Luka Doncic che accarezza la tripla doppia (24 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) ma non evita il ko insieme ai 43 punti di Kyrie Irving.

Larga affermazione esterna dei Memphis Grizzlies (7-4) contro i Portland Trail Blazers per 89-134, con 20 punti di Jaren Jackson Jr. e 17 di Scottie Pippen Jr. – Jerami Grant miglior realizzatore di Portland con 20 punti. Nel match che completava il programma della notte NBA i Los Angeles Lakers (6-4) prevalgono sui Toronto Raptors (2-9) col punteggio di 123-103 grazie alla tripla doppia di LeBron James (19 punti, 10 rimbalzi e 16 assist) e ai 27 punti di Austin Reaves – 18 punti di RJ Barrett e di Chris Boucher tra le fila dei canadesi.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Houston Rockets 99-101 (giocata il 10 novembre)

Milwaukee Bucks-Boston Celtics 107-113 (giocata il 10 novembre)

Indiana Pacers-New York Knicks 132-121 (giocata il 10 novembre)

Orlando Magic-Washington Wizards 121-94

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors 116-127

Minnesota Timberwolves-Miami Heat 94-95

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 107-107 dTs

Phoenix Suns-Sacramento Kings 118-127 dTs

Denver Nuggets-Dallas Mavericks 122-120

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies 89-134

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors 123-103