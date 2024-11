Nations League calcio, la classifica del girone dell’Italia prima del Belgio

L’Italia scenderà in campo questa sera in Belgio conscia di aver bisogno di un solo punto in due partite per superare la fase a gironi ed accedere ai quarti di finale della Nations League 2024-2025 di calcio: se gli azzurri usciranno imbattuti da Bruxelles avranno la certezza aritmetica di rientrare tra le migliori otto della manifestazione.

La Nazionale guidata da Luciano Spalletti, infatti, dopo quattro delle sei giornate della prima fase è in testa al Gruppo 2 della Lega A con 10 punti: gli azzurri hanno vinto in Francia all’esordio, poi sono giunti i due successi contro Israele, inframmezzati dal pareggio interno contro il Belgio.

Gli azzurri vantano un punto di margine sulla Francia, che dopo la battuta d’arresto iniziale subita proprio contro l’Italia ha inanellato tre vittorie consecutive, superando per due volte il Belgio ed in una Israele: questa sera i Bleus ospiteranno Israele e cercheranno a loro volta la qualificazione ai quarti.

Il Belgio, invece, ha perso per due volte contro la Francia, dopo aver battuto Israele all’esordio, pareggiando invece in Italia: i Diavoli Rossi avranno bisogno di due vittorie nelle ultime due sfide per continuare a sperare nel passaggio del turno. Ormai fuori dai giochi Israele.

CLASSIFICA LEGA A GRUPPO 2

1 Italia 10 punti in 4 partite, 11 gol fatti e 5 subiti

2 Francia 9 punti in 4 partite, 9 gol fatti e 6 subiti

3 Belgio 4 punti in 4 partite, 6 gol fatti e 7 subiti

4 Israele 0 punti in 4 partite, 4 gol fatti e 13 subiti