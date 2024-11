NASCAR, tre penalità dopo la gara di Martisville

Oltre al provvedimento effettuato dalla NASCAR nei confronti di Christopher Bell, gli organizzatori hanno deciso di sanzionare altri tre protagonisti a pochi giorni dalla prova di Martinville valida come Elimination Race del Round of 8 dei Playoffs.

I piloti finiti sotto la lente d’ingrandimento sono Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1), Austin Dillon (RCR Chevrolet #3) e Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23), accusati di aver effettuato dei giochi di squadra nel finale della prova di settimana scorsa.

Le due Chevrolet avrebbero infatti seguito senza attaccare la Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron, in lotta per l’accesso al Championship 4 contro il già citato Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20). Quest’ultimo è stato parallelamente aiutato da Wallace, protagonista che ha perso posizioni in seguito ad un discutibile problema ad una ruota nel corso degli ultimi tre decisivi giri.

I crew chief, gli spotters ed un dirigente per ciascuna vettura citata sono stati sospesi per la gara di Phoenix, ogni team e pilota è stato multato con 100.000 dollari ed ha ricevuto una penalità di 50 punti nella classifica.

Tra meno di sette giorni, domenica, la finale della NASCAR Cup Series presso il Phoenix Raceway (Arizona), una singola manifestazione in cui quattro piloti si contenderanno il titolo 2024.