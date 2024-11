NASCAR, Logano controlla Blaney a Phoenix e vince il terzo titolo in carriera

Joey Logano è il campione 2024 della NASCAR Cup Series. Il #22 di Penske trionfa per la terza volta in carriera imponendosi nel Championship 4 di Phoenix dopo una bella battaglia contro il compagno di squadra Ryan Blaney. Quarta affermazione in stagione per il 34enne americano che in Arizona ha scritto una nuova pagina di storia.

La prima parte della trentaseiesima competizione della stagione è stata controllata con relativa facilità della Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano. L’ex vincitore della Daytona 500 ha firmato la Stage 1 con merito precedendo l’autore della pole-position Martin Truex Jr, ex campione presente per l’ultima volta in pista prima del ritiro a bordo della riconoscibile Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing.

Dopo una breve bandiera rossa, necessaria per riparare le barriere all’ingresso della corsia dei box colpite della Safety Car, Ryan Blaney (Team Penske Ford #12) si è portato in vetta tra i condenti per il titolo davanti a William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24) e Joey Logano. Il vincitore della prova di settimana scorsa in quel di Martinsville si è inserito in terza piazza, consapevole di non dover necessariamente imporsi a Phoenix per diventare campione. Ricordiamo infatti che il titolo viene assegnato al migliore dei quattro contendenti per il titolo all’arrivo indipendentemente dalla propria collocazione in classifica.

Senza neutralizzazioni, il migliore è stato il campione in carica Blaney. La Ford #12 ha fatto la differenza nella Stage 2 firmando l’ultimo ‘traguardo volante’ della stagione dopo una lunga bagarre contro la Toyota Camry #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell.

Il grande sconfitto del round di Martinsville di settimana scorsa, eliminato dopo un discutibile ultimo giro, ha ripreso in mano la seconda sfida dell’anno a Phoenix precedendo Logano, Blaney, Byron e Reddick. I quattro contendenti per il titolo si sono trovati uno nella scia dell’altro con le Ford Mustang del ‘Capitano’ leggermente più competitive.

L’assenza di bandiere gialle ha portato Logano e Blaney a fermarsi contemporaneamente in regime di green flag a poco meno di 80 giri dalla fine. Byron, invece, è rimasto in azione con il chiaro obiettivo di ritardare il passaggio ai box per avere delle gomme più fresche nel finale.

Il nativo di Charlotte (North Carolina) si è fermato ai box a 72 giri dalla fine, uno prima della quinta neutralizzazione della giornata per un incidente in curva 1-2 da parte della Chevrolet Camaro #71 Spire Motorsports di Zane Smith.

Byron ha automaticamente agguantato il primato provvisorio nel Championship 4, Logano, Blaney e Reddick hanno sfruttato la presenza in pista della Safety Car per tornare nuovamente ai box ed allinearsi alla strategia del #24 di Hendrick Motorsports.

La ripartenza è stata perfetta da parte di Logano. Il 34enne nativo di Middletown (Connecticut) si è portato da quinto a primo scavalcando senza particolari problemi Byron e Blaney. Apparentemente più in difficoltà, invece, Tyler Reddick, campione della regular season 2024 che sin dalla Stage 1 è apparso leggermente inferiore rispetto alle due Ford Mustang di Penske ed alla Chevrolet Camaro di Hendrick Motorsports.

Gli ultimi 30 giri sono stati più che mai appassionanti con un incredibile recupero da parte di Ryan Blaney. Il 30enne nativo di High Point (North Carolina) ha iniziato a macinare giri veloci in successione mettendo in discussione il primato del compagno di squadra Logano dopo un deciso assalto nei confronti di Byron.

I due secondi di scarto della Ford #22 sulla Mustang #12 si sono gradualmente annullati, il duello per la vittoria della gara e del campionato si è scatenato nelle ultime dieci tornate anche se un vero e proprio attacco non è mai arrivato. Logano ha controllato Blaney alla perfezione diventando così il tre volte campione nella NASCAR Cup Series.

Battuto ovviamente Blaney, ma anche Byron e Reddick che nella Final Stage non sono mai riusciti a lottare con le due Ford Mustang del Team Penske. L’americano #22 dello schieramento diventa il sesto pilota a vantare tre titoli nella Cup Series, il 34enne regala nel deserto di Avondale il terzo acuto consecutivo nella serie per la squadra di Roger Penske.

CLASSIFICA FINALE CHAMPIONSHIP 4 PHOENIX

22 RUN Joey Logano (P) Frd 312 29.038 123.975 27.594 130.463 5

12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 312 0.330 0.330 29.105 123.69 27.918 128.949 6

24 RUN William Byron (P) Chv 312 5.119 4.789 29.144 123.525 27.956 128.774 5

5 RUN Kyle Larson Chv 312 7.169 2.050 29.511 121.988 28.066 128.269 5

20 RUN Christopher Bell Tyt 312 9.752 2.583 29.092 123.745 27.854 129.245 6

45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 312 11.068 1.316 29.278 122.959 27.971 128.705 6

23 RUN Bubba Wallace Tyt 312 11.372 0.304 29.332 122.733 27.959 128.76 6

9 RUN Chase Elliott Chv 312 11.824 0.452 29.085 123.775 27.909 128.991 5

17 RUN Chris Buescher Frd 312 15.567 3.743 29.249 123.081 28.136 127.95 5

99 RUN Daniel Suarez Chv 312 21.531 5.964 29.480 122.117 28.150 127.886 5

11 RUN Denny Hamlin Tyt 312 21.541 0.010 29.429 122.328 28.093 128.146 5

10 RUN Noah Gragson Frd 312 22.466 0.925 29.187 123.343 28.319 127.123 4

2 RUN Austin Cindric Frd 312 22.754 0.288 29.263 123.022 28.033 128.42 4

48 RUN Alex Bowman Chv 312 25.034 2.280 29.332 122.733 28.279 127.303 4

6 RUN Brad Keselowski Frd 312 25.111 0.077 29.288 122.917 28.351 126.98 5

21 RUN Harrison Burton Frd 312 25.629 0.518 29.160 123.457 28.167 127.809 4

19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 312 25.863 0.234 29.207 123.258 27.721 129.865 4

77 RUN Carson Hocevar Chv 312 27.274 1.411 29.760 120.968 28.083 128.191 4

1 RUN Ross Chastain Chv 312 29.068 1.794 29.518