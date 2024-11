NASCAR, Blaney vince a Martinsville e vola in finale. Anche Byron al Championship 4

Ryan Blaney vince la tappa di Martinsville della NASCAR Cup Series e settimana prossima proverà a difendere il titolo a Phoenix. Il #12 di Penske si impone nell’ultima Elimination Race del Round of 8 accedendo automaticamente al Championship 4 insieme a Tyler Reddick, Joey Logano e William Byron. Quest’ultimo agguanta il pass per la finale a discapito di Christopher Bell che viene escluso insieme a Denny Hamlin, Chase Elliott e Kyle Larson.

La prima parte della ‘Xfinity 500’ è iniziata con l’ottimo avvio da parte di Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9). Il georgiano ha provato a controllare la scena con il chiaro intento di strappare uno dei due pass per il Championship 4 ancora disponibili dopo la gioia di Joey Logano a Las Vegas ed il successo di Tyler Reddick a Homestead-Miami.

Il georgiano ha ottenuto la prima posizione nella Stage 1 dopo un deciso assalto alla Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing di Martin Truex Jr. L’ex campione ha tentato di confermarsi anche nella seconda parte dell’evento, ma ha dovuto fronteggiare il ritorno della Chevrolet Camaro del compagno di squadra William Byron #24.

La prova è cambiata poco dopo il 150mo giro con una caution causata da un testacoda da parte di Truex. Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11) e Ryan Blaney (Team Penske Ford #12) hanno deciso di non fermarsi ai box insieme a Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) ed alla Ford Mustang #6 RFK Racing di Brad Keselowski. Scelta differente per gli altri a partire da Elliott, rallentato da un problema nel cambio gomme.

La scelta di non fermarsi ha pagato: Keselowski ha ottenuto l’acuto nella Stage 2 davanti a Blaney (obbligato a vincere per accedere alla finale) ed Hamlin. Il #6 dello schieramento è rimasto davanti a tutti anche dopo una nuova sosta ai box, questa volta seguito al restart dalle due Chevrolet Camaro Hendrick Motorsports di Byron e Kyle Larson #5.

Senza bandiere gialle, la strategia è diventata importante. Elliott ha ripreso la vetta anticipando la sosta ai box avvenuta in concomitanza con il 370mo dei 500 giri previsti beffando Byron, Keselowski e Blaney. Il #9 di Hendrick si è ritrovato in azione con gomme molto più usate rispetto alla concorrenza che nel traffico dei doppiati ha provato a ricucire il distacco.

Tutto è stato rimescolato a 102 giri dalla fine da una nuova bandiera gialla in seguito al testacoda della Chevrolet Camaro #77 Spire Motorsports di Carson Hocevar dopo un contatto con la Chevy #48 Hendrick Motorsports di Alex Bowman. Tutti si sono fermati ai box nuovamente ad eccezione di Kyle Larson #5 e William Byron, assoluti protagonisti dei Playoffs ancora in lotta per un posto in finale.

Larson ha condotto il restart davanti a Byron, Austin Cindric (Penske Ford #2), Ryan Preece (Stewart-Haas Ford #41) ed Elliott. Quest’ultimo ha presto iniziato ad impensierire con gomme più fresche i due compagni di squadra Larson e Byron, rispettivamente ex campione della NASCAR Cup Series e vincitore della Daytona 500 2024.

Il californiano #5 del gruppo ha provato ad arginare il rientro del georgiano, il duello è iniziato a meno di 80 tornate dalla bandiera a scacchi. Tra i doppiaggi e senza caution la lotta si è infiammata con la Chevrolet Camaro #9 costantemente all’inseguimento del pilota che quest’anno ha disputato anche la 500 Miglia di Indianapolis valida per la NTT IndyCar Series.

A 22 giri dalla fine Elliott ha passato Larson che puntualmente è stato infilato anche dalla Ford Mustang #12 di Ryan Blaney. Il campione in carica ha tentato a sua volta di recuperare sul #9 di Hendrick Motorsports, una missione non impossibile con le tante auto da doppiare in pista. Presenti nella contesa per accedere al Championship 4 a 2o giri dalla fine anche Byron (virtualmente quinto) e Christopher Bell (provvisoriamente 20mo), protagonista di una prova in salita in seguito ad un problema ai pit nel cuore dell’evento.

Blaney ha passato Elliott a 15 tornate dalla conclusione, una mossa determinante ai fini del campionato. Il #12 di Penske ha infatti vinto la tappa autunnale di Martinsville qualificandosi per la finale escludendo automaticamente la Chevrolet #9 di Elliott.

Il beniamino del pubblico ha dovuto abbandonare la speranza di vincere il titolo insieme a Denny Hamlin e Kyle Larson, assoluto favorito per imporsi nei Playoffs fino ad un mese fa che ha perso l’accesso alla finale per soli 7 punti.

Il quarto ed ultimo protagonista del Championship 4 sarà William Byron. Il #24 di Hendrick Motorsports ha strappato l’accesso a Christopher Bell che fino alla fine ha provato a cambiare le carte in tavola. Il #20 di Joe Gibbs Racing Toyota ha ottenuto virtualmente l’ultimo posto superando in curva 3-4 la Toyota #23 23XI Racing di Bubba Wallace, una mossa decisiva per la conquista del 18mo posto.

La NASCAR ha valutato attentamente il sorpasso di Bell ai danni di Wallace, il nativo di Norman (Oklahoma) ha infatti usato il muro in curva 3-4 dopo aver scavalcato il rivale. Il sorpasso, almeno nella parte conclusiva, ha ricordato quanto fatto proprio a Martinsville da Ross Chastain due anni fa, una mossa vietata da quel momento. Il #1 di Trackhouse Racing Chevrolet riuscì ad accedere al Championship 4 scavalcando la concorrenza dopo essersi appoggiato completamente al muro di curva 3-4 a tutta velocità. I commissari sportivi hanno ritenuto colpevole Bell, la sanzione per il #20 di Toyota ha automaticamente consegnato a Byron l’accesso al Championship 4.

Tra sette giorni l’atto conclusivo della NASCAR Cup Series.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES MARTINSVILLE (Playoffs – Round of 8)

12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 500 21.407 88.457 20.142 94.013 5

9 RUN Chase Elliott (P) Chv 500 2.593 2.593 21.660 87.424 20.041 94.486 7

5 RUN Kyle Larson (P) Chv 500 5.172 2.579 21.551 87.866 20.109 94.167 6

2 RUN Austin Cindric Frd 500 5.263 0.091 21.382 88.56 20.196 93.761 6

11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 500 7.643 2.380 21.357 88.664 20.251 93.506 6

24 RUN William Byron (P) Chv 500 11.887 4.244 21.675 87.363 20.025 94.562 6

3 RUN Austin Dillon Chv 500 11.993 0.106 21.590 87.707 20.186 93.808 7

1 RUN Ross Chastain Chv 500 12.287 0.294 21.926 86.363 20.240 93.557 7

6 RUN Brad Keselowski Frd 500 12.355 0.068 21.767 86.994 20.195 93.766 6

22 RUN Joey Logano (P) Frd 500 12.647 0.292 21.861 86.62 20.300 93.281 7

10 RUN Noah Gragson Frd 500 12.873 0.226 21.574 87.772 20.385 92.892 7

16 RUN Shane Van Gisbergen Chv 500 13.181 0.308 21.605 87.646 20.422 92.724 8

48 RUN Alex Bowman Chv 500 13.531 0.350 21.692 87.295 20.233 93.59 7

41 RUN Ryan Preece Frd 500 15.209 1.678 21.884 86.529 20.139 94.027 6

14 RUN Chase Briscoe Frd 500 17.672 2.463 22.112 85.637 20.120 94.115 7

4 RUN Josh Berry Frd 500 20.751 3.079 21.516 88.009 20.325 93.166 7

31 RUN Daniel Hemric Chv 500 21.092 0.341 21.431 88.358 20.424 92.714 8

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 499 1 lap 22.506 84.138 20.056 94.416 7

23 RUN Bubba Wallace Tyt 499 1 lap 24.891 76.076 20.153 93.961 8

43 RUN Erik Jones Tyt 499 1 lap 21.562 87.821 20.397 92.837 7