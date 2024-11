Nadia Battocletti e i dubbi sui Mondiali 2025: “Bisognerà scegliere, non ci sono i tempi giusti”

L’azzurra Nadia Battocletti ha chiuso al terzo posto il cross dei Cinque Mulini, tradizionale gara di corsa campestre, della lunghezza di 6.2 km, ed al termine della gara ha parlato ai microfoni di Rai Sport, proiettandosi ovviamente sulla stagione 2025, che avrà il proprio culmine nei Mondiali.

Il focus dell’azzurra è sulla rassegna iridata del prossimo anno, con i 10000 in apertura di manifestazione ed i turni dei 5000 molto ravvicinati: “Le scelte sono un pochino più complesse quest’anno, perché non ci sono i tempi giusti, o comunque tali da prendersela con calma. Nei Mondiali dovrò fare due cinquemila nell’arco di un giorno e mezzo, e con quei ritmi non penso sarà facile“.

Ai Mondiali, inoltre, i Paesi più forti potranno schierare un maggior numero di atlete: “Nei Campionati del Mondo non ci sono gli stessi criteri di ammissione, quindi non c’è il massimo di tre atlete, ma addirittura potrebbero esserci cinque keniane e tre etiopi, come è successo per l’appunto a Budapest, per via delle delle wild card, quindi campionessa olimpica e campionessa della Diamond League, e quindi diciamo che la competitività è maggiore“.