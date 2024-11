MotoGP, sfida serrata tra Martin e Bagnaia verso la Sprint di Sepang. Bastianini terzo incomodo

Tutto pronto a Sepang in vista di un sabato di fuoco, in cui i riflettori saranno puntati sulle qualifiche e sulla Sprint del Gran Premio della Malesia 2024, valevole come penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il weekend entra nel vivo con la lotta per la pole position e soprattutto con l’assegnazione di punti cruciali nella corsa al titolo tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

Lo spagnolo del Team Pramac è leader della generale con un margine di 17 punti sul campione del mondo in carica, quando mancano due Sprint Race e due gare lunghe al termine della stagione, quindi ogni singolo episodio rischia di rivelarsi decisivo per l’esito finale di questa volata conclusiva (in attesa di scoprire dove andrà in scena l’ultimo GP, dopo l’annullamento dell’appuntamento inizialmente previsto a Valencia).

Per quanto visto nelle sessioni del venerdì c’è grande equilibrio tra Martin e Bagnaia sulla pista di Sepang, con l’iberico che potrebbe andare all’attacco oggi in qualifica e nella Sprint sfruttando la sua esplosività per poi fare più fatica a contenere il torinese domenica sulla lunga distanza. Pecco però non può permettersi di arrivare dietro a Martinator nella manche del sabato e dovrà puntare alla doppietta in questo fine settimana.

Da non sottovalutare il possibile inserimento di un “terzo incomodo” nella bagarre per il primo posto, Enea Bastianini. Il romagnolo del team factory Ducati, compagno di squadra di Bagnaia, ha un feeling speciale con la Malesia ed è partito forte sin dalle prove libere, quindi dovrebbe essere in grado di giocarsi qualcosa di importante nella Sprint e soprattutto in gara, avendo a disposizione più tempo per far valere la sua qualità nella gestione delle gomme. Più distanti sulla carta e fuori dai giochi per il successo tutti gli altri, meteo permettendo.