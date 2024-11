MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Malesia 2024: Bagnaia precede Martin!

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Malesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il due volte Campione del Mondo ha fatto la differenza nel finale della sessione, stampando un interessante 1:57.679 in sella alla sua Ducati e lanciando un bel segnale in vista delle qualifiche e della Sprint Race in programma domani.

Il piemontese deve rimontare 17 punti a Jorge Martin nella classifica iridata, ma il crono timbrato oggi (1:57.679) fa ben sperare: oggi Martin è costretto a inseguire, attardato di cinque centesimi dal suo rivale. Lo spagnolo della Ducati Pramac, che è anche caduto nel corso della sessione, si è lasciato alle spalle l’altra Ducati ufficiale guidata da Enea Bastianini (terzo a 0.198).

L’Aprilia di Maverick Vinales si trova a oltre quattro decimi. Alex Marquez si è inserito in quinta piazza con la Ducati del Team Gresini (a 0.617), precedendo la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati Pramac di Franco Morbidelli. Marc Marquez ha faticato per tutto il turno ed è decimo a 0.683, ma lo spagnolo è riuscito comunque a meritarsi l’accesso al Q2 con la Ducati Gresini insieme a Jack Miller (KTM) e Alex Rins (Yamaha).

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP MALESIA MOTOGP 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’57.679 16 18 336.4

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’57.729 18 20 0.050 0.050 329.2

3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’57.877 18 20 0.198 0.148 332.3

4 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’58.141 18 18 0.462 0.264 331.2

5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’58.296 19 20 0.617 0.155 327.2

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’58.303 18 18 0.624 0.007 330.2

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’58.310 17 17 0.631 0.007 329.2

8 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’58.336 16 18 0.657 0.026 332.3

9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.360 20 20 0.681 0.024 332.3

10 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’58.362 18 18 0.683 0.002 328.2

11 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’58.438 19 19 0.759 0.076 335.4

12 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’58.460 20 20 0.781 0.022 326.2

13 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’58.625 18 18 0.946 0.165 331.2

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.649 14 15 0.970 0.024 332.3

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’59.000 19 19 1.321 0.351 330.2

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’59.107 20 20 1.428 0.107 329.2

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’59.188 11 11 1.509 0.081 331.2

18 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’59.375 22 22 1.696 0.187 330.2

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’59.402 15 19 1.723 0.027 329.2

20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.535 20 20 1.856 0.133 328.2

21 29 Andrea IANNONE ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’59.618 18 18 1.939 0.083 325.3

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 2’00.108 19 19 2.429 0.490 329.2