MotoGP, orari warm-up e gara GP Malesia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani andrà in scena sul circuito di Sepang il Gran Premio della Malesia 2024, penultimo capitolo stagionale del Motomondiale. In Moto3 e Moto2 hanno già festeggiato il titolo rispettivamente David Alonso e Ai Ogura, mentre in MotoGP è ancora aperto il duello per la leadership in campionato tra i ducatisti Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

La Sprint Race malese ha proiettato Martinator ad un passo dal Mondiale, che potrebbe arrivare già domani con una tappa di anticipo nel caso in cui dovesse fare almeno 9 punti più di Pecco nella gara lunga. L’azzurro, caduto nella Sprint, insegue infatti a 29 punti di distacco dal rivale spagnolo del Team Pramac e sembra ormai pronto ad abdicare dopo la doppietta iridata 2022-2023 in top class.

Al netto della variabile meteo, con un rischio pioggia da non sottovalutare, gli unici in grado di inserirsi nella sfida per la vittoria tra Martin e Bagnaia sono Marc Marquez e soprattutto Enea Bastianini. Il romagnolo del team ufficiale Ducati potrebbe far valere la sua qualità nella gestione delle gomme per venire fuori nella seconda parte del Gran Premio, giocandosi magari qualcosa di importante.

Le tre gare del Motomondiale a Sepang verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. Sarà inoltre possibile vedere tutte le corse in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 11.50. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara di MotoGP in Malesia con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP MALESIA MOTOGP 2024

Domenica 3 novembre

Ore 3.40 Warm-up MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 5.00 Gara Moto3 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 6.15 Gara Moto2 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 8.00 Gara MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV.

Diretta Live testuale (per le sessioni della MotoGP): OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 11.05, di Moto2 alle 12.20 e di MotoGP alle 14.05.