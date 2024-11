MotoGP, orari warm-up e gara GP Barcellona 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, domenica 17 novembre, il circuito di Montmelò ospiterà il Gran Premio di Barcellona 2024, ultimo capitolo stagionale del Motomondiale. Il gran finale del campionato si disputa eccezionalmente sul tracciato catalano (già sede di un GP quest’anno a maggio) in seguito all’annullamento del round di Valencia a causa dei danni causati dall’alluvione.

Per quanto riguarda la MotoGP, sarà Francesco Bagnaia a scattare dalla pole position con la sua Ducati GP24 ufficiale davanti all’Aprilia del padrone di casa Aleix Espargarò (all’ultima gara della carriera, dopo aver annunciato il ritiro a fine 2024) e alla Ducati GP23 Gresini di Marc Marquez. Seconda fila composta dalle Ducati Pramac di Jorge Martin e Franco Morbidelli e dalla KTM GasGas di Pedro Acosta.

Da monitorare con attenzione anche la terza linea dello schieramento formata dall’Aprilia di Maverick Viñales e dalle Ducati di Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, tutti potenzialmente in grado di imbastire una buona rimonta sulla lunga distanza.

Le tre gare del Motomondiale a Barcellona verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni domenicali al Montmelò con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP BARCELLONA MOTOGP 2024

Domenica 17 novembre

Ore 9.40 Warm-up MotoGP a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (non per il warm-up), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.