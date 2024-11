MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Malesia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani il weekend di Sepang entrerà definitivamente nel vivo con le qualifiche e la Sprint del Gran Premio della Malesia 2024, valevole come penultimo atto stagionale del Motomondiale. Osservati speciali Jorge Martin e Francesco Bagnaia, protagonisti della volata finale per il titolo in MotoGP con lo spagnolo in vantaggio di 17 punti sull’italiano.

Martinator può permettersi di arrivare sempre secondo da qui a fine campionato per essere certo di vincere il Mondiale, anche nel caso in cui Pecco dovesse fare bottino pieno. Il torinese, due volte iridato in top class, è chiamato quindi ad un rush conclusivo sostanzialmente perfetto (o quasi) per mettere pressione al rivale iberico e confidare nell’aiuto (involontario) di altri piloti.

Attenzione alla variabile meteo, spesso imprevedibile in Malesia con un rischio pioggia da non sottovalutare. Fari puntati sull’ennesimo capitolo della rivalità tra Martin e Bagnaia, ma potrebbero inserirsi nella lotta per la pole e per il primo posto nella Sprint anche altri top rider come Enea Bastianini, Marc Marquez, Pedro Acosta, Brad Binder ed il resto della pattuglia Ducati.

Attenzione alla variabile meteo, spesso imprevedibile in Malesia con un rischio pioggia da non sottovalutare. Fari puntati sull'ennesimo capitolo della rivalità tra Martin e Bagnaia, ma potrebbero inserirsi nella lotta per la pole e per il primo posto nella Sprint anche altri top rider come Enea Bastianini, Marc Marquez, Pedro Acosta, Brad Binder ed il resto della pattuglia Ducati.

CALENDARIO SPRINT GP MALESIA MOTOGP 2024

Sabato 2 novembre

Ore 1.40 Prove libere 3 Moto3 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 2.25 Prove libere 3 Moto2 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 3.10 Prove libere 2 MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 3.50 Qualifiche MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 5.50 Qualifiche Moto3 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 6.45 Qualifiche Moto2 a Sepang (Malesia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e e Sky Sport MotoGP

Ore 8.00 Sprint MotoGP a Sepang (Malesia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SPRINT MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).