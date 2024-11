MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Barcellona 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 16 novembre, il circuito di Montmelò ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Barcellona 2024, valevole come ventesimo e ultimo round stagionale del Motomondiale. Il weekend catalano entra nel vivo con le prove ufficiali e con una manche che potrebbe rivelarsi decisiva per l’assegnazione del titolo in MotoGP.

Occhi puntati sul duello iridato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati da 24 punti nella classifica generale in favore del pilota spagnolo del team Pramac. Martinator proverà a chiudere i conti già domani senza doversi giocare tutto nella gara lunga domenicale, ma per festeggiare la certezza aritmetica del Mondiale è costretto a guadagnare almeno un paio di punti su Pecco nella Sprint.

Bagnaia non ha più nulla da perdere e andrà sicuramente all’attacco per cercare di fare bottino pieno e mettere un po’ di pressione al padrone di casa iberico. Possibili inserimenti “esterni” nella battaglia per le primissime posizioni i ducatisti Enea Bastianini, Marc Marquez e Marco Bezzecchi, le Aprilia ufficiali e le KTM di Pedro Acosta e Brad Binder.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP a Barcellona verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP BARCELLONA MOTOGP 2024

Sabato 16 novembre

Ore 8.40 Prove libere 3 Moto3 a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 3 Moto2 a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Barcellona (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SPRINT MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).