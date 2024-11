MotoGP, Marc Marquez: “Il weekend più difficile della mia stagione, domani dovrò inventarmi qualcosa”

Marc Marquez non ha troppi motivi per sorridere al termine della Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il portacolori del team Ducati Gresini ha messo in mostra una delle versioni peggiori della sua annata, non risultando mai della partita.

La gara è stata vinta da Pecco Bagnaia che ha chiuso con 942 millesimi di vantaggio sul vicino di box Enea Bastianini, mentre completa il podio Jorge Martin a 1.270. Quarta posizione per Aleix Espargarò, quinta per Alex Marquez, mentre è sesto Franco Morbidelli a 5.2. Settimo Marc Marquez che non è stato in grado di difendersi da “Franky”.

Al termine della gara odierna, il pilota otto volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Peccato per il via, sono finito larghissimo in curva 3 dopo il contatto con Pedro Acosta e ho perso tantissimo. Ad ogni modo non avrei potuto fare molto di più, sto vivendo uno dei weekend più difficili di tutto l’anno. Anche rispetto a quando abbiamo corso qui a maggio. Partivo 14°, ma il feeling con la moto era nettamente migliore”.

Il Cabroncito prosegue nel suo racconto: “Non sto guidando bene, non sono pulito e quando provo a spingere più forte vado peggio. Il ritmo nel complesso non ce l’ho. Domani? La gara lunga sarà complicata. Sarà importante trovare qualcosa per essere più costante, dato che più veloce non sarà facile”.