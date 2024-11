MotoGP: Marc Marquez è il più veloce nel warm-up, Martin ad un passo. Ok Bagnaia

Comincia nel segno di Marc Marquez la domenica dedicata al GP della Malesia, penultimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. Lo spagnolo si è infatti imposto in occasione del warm-up precedendo gli altri due grandi protagonisti della stagione, Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

In un turno che non ha fornito particolari indicazioni in vista della gara lunga, il centauro in sella al Team Gresini ha fermato i cronometri a 1:59.073, rifilando +0.003 a Jorge Martin, unico del gruppo di testa a montare la gomma media all’anteriore, un’opzione che potrebbe tornare utile in caso di gara molto calda. Terza piazza poi per “Pecco”, il quale ha rimediato un ritardo di +0.009.

Non lontano poi l’altra Gresini di Alex Marquez, quarto con +0.051. Seguono quindi la KTM di Pedro Acosta, la Pramac di Franco Morbidelli (+0.189), la Yamaha di Fabio Quartararo (+0.162), l’Aprilia di Alex Espargarò (+0.010) e la Ducati di Enea Bastianini, nono a +0.048. Chiude la top 10 la KTM di Jack Miller con +0.088.

Più staccate le moto del Team Pertamina Enduro VR46: Marco Bezzecchi ha infatti centrato la quattordicesima casella con +0.751, mentre il sostituto di Diggiannantonio Andrea Iannone si è fermato poi al ventiduesimo posto con +2.691. Nelle retrovie anche l’Honda di Luca Marini, ventesimo (+1.266). La gara scatterà alle 8:00.

CLASSIFICA WARM-UP GP DELLA MALESIA

1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.073 3 5 331.2

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.076 3 5 0.003 0.003 333.3

3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’59.085 3 5 0.012 0.009 335.4

4 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.136 3 5 0.063 0.051 329.2

5 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’59.136 3 5 0.063 337.5

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.325 3 5 0.252 0.189 333.3

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.487 3 5 0.414 0.162 325.3

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’59.497 3 5 0.424 0.010 331.2

9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’59.545 3 5 0.472 0.048 333.3

10 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.633 5 5 0.560 0.088 332.3

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’59.676 3 5 0.603 0.043 324.3

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’59.700 5 5 0.627 0.024 330.2

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.813 3 3 0.740 0.113 329.2

14 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’59.824 3 5 0.751 0.011 332.3

15 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’59.874 3 5 0.801 0.050 327.2

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’59.936 3 5 0.863 0.062 325.3

17 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.977 5 5 0.904 0.041 330.2

18 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’00.134 5 5 1.061 0.157 329.2

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.236 5 5 1.163 0.102 330.2

20 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 2’00.339 5 5 1.266 0.103 327.2

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 2’01.569 5 5 2.496 1.230 323.3

22 29 Andrea IANNONE ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 2’01.764 2 5 2.691 0.195 325.3