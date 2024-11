MotoGP, Francesco Bagnaia: “E’ stata la Sprint più facile della stagione. Martin? Facevo i calcoli negli ultimi giri”

Francesco Bagnaia la tiene aperta fino alla fine. Il ducatista ha infatti trionfato nella Sprint Race valida per il GP di Barcellona, ultimo atto del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena sul tracciato di Montmelò in sostituzione della prova di Valencia, cancellata a causa dell’alluvione Dana che ha devastato la città catalana.

Performance di grande carattere quella del Campione del mondo in carica che, partendo dalla pole position, ha condotto una gara corta di alto profilo, piazzandosi davanti al compagno di squadra Enea Bastianini e al rivale Jorge Martin, a cui domani serviranno solo sette punti per mettere le mani sul titolo. Non poteva dunque fare meglio “Pecco”, apparso molto soddisfatto una volta arrivato in zona mista.

“Questa è stata la Sprint più facile a livello di ritmo – ha detto Bagnaia – Sapevo che Martin non doveva rischiare, quindi non dovevo spingere più forte visto il vantaggio dei primi giri. Ho avuto tempo per capire diverse cose in vista di domani. Stasera studierò cosa ha fatto Enea perché è stato incredibile. Ce la metterò tutta“.

“Pecco” ha quindi proseguito: “Dopo la partenza siamo entrati alla uno, non avendo preso le misure venerdì non sapevo dove frenare, mi hanno sfilato sia Enea che Martin ma a tutti e due è partita dietro, ho quindi cercato di fare bene alla due. La gomma dura l’abbiamo messa alla cieca in gara. Dell’Igna non è felice, perché comunque è un rischio. Ma dopo aver visto le Honda andare bene con la dura con tredici gradi ho deciso di optare per questa scelta“.

In ultimo Bagnaia ha concluso: “Volevo arrivare con più punti possibili, anche due punti in meno fanno la differenza. Ci pensavo in gara, vedevo che Enea era vicino, speravo ce la facesse. Lui ha in ballo un risultato importante, ha quindi la motivazione di fare bene“.