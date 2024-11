MotoGP, Enea Bastianini: “Non sono efficace quando le gomme si consumano. Ci sta sfuggendo qualcosa”

Enea Bastianini ha conquistato la terza posizione in occasione della Sprint Race del GP della Malesia, penultimo atto del Motomondiale 2024 di MotoGP in fase di svolgimento nel mitico circuito di Sepang. Buona prova di continuità per il secondo pilota della Ducati, il quale ha purtroppo approfittato della caduta di Francesco “Pecco” Bagnaia, scivolato a -8 giri dalla fine.

Il risultato di “Bestia” non è altro che l’ennesimo tassello della partita a scacchi per il terzo posto con Marc Marquez, in questa occasione secondo classificato alle spalle di Jorge Martin, adesso davvero con le mani sul titolo. Una volta arrivato in zona mista, il ducatista ha commentato quanto fatto.

“E’ stata una gara difficile, soprattutto considerando la caduta di oggi in qualifica – ha detto Bastianini – Credo che oggi non sia riuscito a mostrare il passo che avevo nel weekend, ho fatto molta più fatica. Proveremo a capire cosa si può fare domani, voglio fare qualcosa in più. Gli altri lo hanno fatto”.

Bastianini ha poi proseguito: “C’è stato un momento in cui mi ero avvicinato a Marquez, però ho avuto un drop un po’ troppo importante e sono finito indietro. Ci sta sfuggendo qualcosa perché non riesco ad essere efficace quando le gomme si consumano, faccio lavorare male l’anteriore. Vorrei trovare una soluzione per queste ultime gare. Quando le gomme sono fresche riesco a fare qualcosa, quando vanno giù è più difficile”.

Sono adesso tredici i punti di distacco con Marquez nella lotta per il terzo posto: “La vedo difficile, sta andando forte. Non è facile lottare con lui ma io ho dimostrato di poterlo fare”

