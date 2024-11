MotoGP, Dani Pedrosa sarà collaudatore della KTM anche nel 2025

Il rapporto professionale fra KTM e Dani Pedrosa, che va avanti dal 2019, proseguirà anche nel 2025: ora è ufficiale. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia austriaca, con una nota pubblicata sul proprio sito d’appartenenza.

Lo spagnolo sarà collaudatore della casa motociclistica, con obiettivo di sviluppo della moto tanto per il 2025 quanto per il 2026.

✍️ @26_DaniPedrosa extends crucial development role for a seventh year. We’re thrilled to announce that Dani has extended his critical role in the process and the progress of development related to KTM’s RC16 machinery at the peak of the sport. #KTM #ReadyToRace pic.twitter.com/0dOSyiYKHF — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) November 12, 2024

“È un piacere proseguire – ha commentato Pedrosa – per un altro anno il nostro viaggio insieme. Sappiamo già dove dobbiamo migliorare. L’impegno di tutti non è mai calato, con l’obiettivo di realizzare la miglior moto possibile per i piloti, a vantaggio delle prestazioni in pista. Non vedo l’ora di capire cosa potremo fare per il 2025 e le idee che emergeranno”.

“È stata una scelta semplice sia per noi che per lui – ha affermato Pit Beirer, direttore motorsports KTM -. Ciò dimostra che il rapporto è forte e basato sulla fiducia reciproca. Diamo molto valore al contributo di Dani al nostro programma MotoGP, su diversi livelli, soprattutto in sella alla prossima generazione delle RC16. La sua è una figura fondamentale. La svolta che stiamo inseguendo arriverà. E grazie alla presenza di Dani nel nostro team, lo farà velocemente”.