VIDEO MotoGP, la sintesi del memorabile GP di Spagna: Bagnaia vince il duello con Marquez

Una giornata indimenticabile per tutti gli amanti delle due ruote. Dopo un duello incredibile con Marc Marquez, Francesco Bagnaia ha infatti vinto il GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. Una prova semplicemente stellare per il pilota del Team Ducati che, a seguito di una Sprint decisamente sottotono, ha scacciato via critiche e fantasmi compiendo un vero e proprio capolavoro sportivo.

Partito dalla settima posizione in griglia, il piemontese ha recuperato subito terreno nel giro inaugurale, gestendo nel migliore dei modi le gomme sulla lunga distanza. Due i momenti chiave della prova: il tallonamento a Jorge Martin, poi caduto a quindici giri dalla fine, e il duello sensazionale con Marquez, il quale ha provato a sorpassare il Campione del Mondo in carica più volte, trovando però una difesa solidissima a colpi di contro sorpassi e carenate.

Dopo Bagnaia e Marquez a tagliare il traguardo è stato Marco Bezzecchi, finalmente sul podio dopo un avvio stagionale a dir poco problematico. Concludono la top 5 poi Alex Marquez ed Enea Bastianini. In virtù del risultato odierno “Pecco” è salito al secondo posto nella classifica piloti con 75 punti, con un ritardo di 17 lunghezze su “Martinator”, leader a quota 92. Terzo posto poi per Bastianini (70) davanti a Pedro Acosta (69), oggi decimo per via di una brutta partenza, dettata anche da un cambio di moto avvenuto dopo la brutta caduta nel warm-up di questa mattina.

Riviviamo insieme le emozioni del GP della Spagna

MOTOGP: SINTESI E HIGHLIHTS DEL GP DELLA SPAGNA