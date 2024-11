MotoGP: Bagnaia precede Vinales nella FP1 di Sepang, Martin lavora sul passo gara

Un buon inizio per Francesco Bagnaia. Il ducatista ha chiuso in testa la prima sessione di prove libere valida per il GP della Malesia, penultimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in fase di svolgimento questo weeekend presso il circuito di Sepang. Buona la prestazione dell’attuale detentore del titolo, divenuto molto più brillante nella battute finali, quando ha modificato l’asset di gomme.

Dopo aver girato per buona parte del turno con la media davanti e la hard al posteriore, “Pecco” ha cambiato passo negli ultimi dieci minuti, montando la soft anteriore e mettendo la media dietro. Un gommato nuovo che gli ha concesso di stampare 1:58.795 precedendo l’Aprilia di Maverick Vinales e l’Enduro Pertamina VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo con +0.743 e +1.053.

Seguono quindi Jack Miller (KTM), quarto a +1.452 davanti alla GasGas di Pedro Acosta, quinto a +1.560. Sesto tempo con +1.647 invece per il diretto rivale di Bagnaia Jorge Martin (Ducati Pramac), il quale ha preferito però lavorare più che altro sul passo gara. Da segnalare la sontuosa prestazione di Fabio Quartararo (Yamaha), primo a metà sessione poi ottavo a +1.789, oltre che la nona di Andrea Iannone (Pertamina Enduro Racing Team), nono a +1.856 alla sua prima uscita nella MotoGP dopo quattro anni di assenza.

Tra gli altri italiani importante citare anche la tredicesima casella di Franco Morbidelli (Ducati Pramac), quattordicesimo a +1.994 piazzandosi davanti ad Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team), quattordicesimo a +2.021. Diciottesimo poi la Trackhouse di Lorenzo Salvadori con+2.553, ventesimo invece Luca Marini (Honda) con +3.058.