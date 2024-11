MotoGP, Andrea Iannone: “Questo weekend è stato un regalo, non ho fatto neanche un errore”

Andrea Iannone ha chiuso in diciassettesima posizione il Gran Premio della Malesia a Sepang al ritorno in MotoGP. L’attuale pilota Superbike è tornato nella classe regina sostituendo Fabio Di Giannantonio per il Team VR46 e ha concluso il weekend intonso, senza commettere sbavature.

Queste le parole di felicità del pilota abruzzese: “Ammetto di essere sfinito dal punto di vista fisico, ma sono soddisfatto perché so di aver dato tutto ciò che avevo”, ha detto Andrea dopo aver chiuso il fine settimana senza alcun errore. “Mi sono goduto questo weekend di ritorno in MotoGP, in cui l’obiettivo era quello di arrivare al traguardo senza fare alcun errore”.

Prosegue: “Nel corso del Gran Premio abbiamo dimostrato di avere un buon potenziale pur senza aver effettuato alcun test e sono decisamente contento. Ringrazio il team VR46 e Ducati: è stata una sorta di regalo per me ed è stato bellissimo”.