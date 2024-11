MotoGP, Aleix Espargarò: “Ho guidato oltre il limite. La scia per Martin? Dopo due anni lo aiuto io”

On fire per l’ultima della carriera. Aleix Espargarò ha centrato la seconda posizione in occasione del GP di Barcellona, tappa conclusiva del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena eccezionalmente sul tracciato del Montmelò dopo la cancellazione della gara di Valencia.

Prestazione sontuosa per l’iberico in sella all’Aprilia, abile a racimolare un gap di cinquantacinque millesimi su Francesco “Pecco” Bagnaia, poleman in 1:38.641. A completare la prima fila è stato invece Marc Marquez che, con la sua Gresini, ha raccolto un gap di +0.517. Una volta arrivato al parco chiuso, lo spagnolo ha commentato quanto fatto:

“Io guido per il cuore – ha detto Espargarò – Con la prima gomma anteriore ho avuto qualche problema, c’è stato un calo, non avevamo buon feeling. Abbiamo deciso di cambiarla, in qualifica abbiamo quindi rischiato perché il tempo a disposizione è poco. Ma è andata bene, ho guidato oltre il limite, ho fatto delle staccatone ovunque. Sono contento“.

Il veterano ha quindi spiegato l’accordo con Martin, poi quarto classificato sfruttando la sua scia: “Uscire con Jorge? Avevamo chiacchierato ieri sera. Questa è una delle mie piste preferite, avere scia ti può aiutare, anche quando fa così freddo non è male essere dietro. Lui mi ha detto la scia negli ultimi due anni. Adesso il vecchietto lo può aiutare un po’. Non è una questione di amicizia. Bisogna essere consapevoli che lui e Bagnaia si stanno giocando tantissimo. Per me è difficile fare un piano, dobbiamo capire come arriviamo alla curva 1. Se loro due sono davanti bisogna stare attenti, se potrò spingere al massimo per vincere lo farò. Ma bisogna aspettare”.