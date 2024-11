Moto3, straordinaria pole di Adrian Fernandez a Sepang su Ortolà a Alonso, 6° Luca Lunetta

Porta la firma di uno strepitoso Adrian Fernandez la pole position del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato di Sepang abbiamo vissuto un turno dominato dallo spagnolo classe 2004 che ha rifilato distacchi amplissimi a tutti, anche al fresco campione del mondo David Alonso che, ad ogni modo, ha già nel mirino il successo numero 13 della sua fantastica annata.

Come detto, quindi, il più veloce della giornata è risultato Adrian Fernandez (Honda Leopard) con il tempo di 2:09.542 (senza giochi di scie) con 353 millesimi di vantaggio sul connazionale Ivan Ortolà (KTM MT), quindi completa la prima fila il colombiano David Alonso (CF Moto Aspar) a quasi mezzo secondo (+0.473). Quarta posizione per il giapponese Tatsuki Suzuki (Husqvarna Liqui Moly) a 586 millesimi, quinta per l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) a 736, mentre è sesto Luca Lunetta (Honda SIC58) a a747.

Settimo lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 970 millesimi, ottavo l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 976, quindi dalla nona posizione del lo spagnolo David Almansa (Honda Snipers) i distacchi valicano il secondo (+1.037). Chiude decimo il suo connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 1.205, davanti all’ennesimo spagnolo Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 1.272.

Si ferma in 12a posizione il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 1.293 davanti ai nostri Stefano Nepa (KTM LevelUp) 13° a 1.326 e Nicola Carraro (KTM LevelUp) 14° a 1.428. Infine troviamo Riccardo Rossi (KTM CIP) in 16a posizione a 1.542, quindi partirà dalla 19a casella della griglia Matteo Bertelle (Honda Snipers), quindi dalla 23a Filippo Farioli (Honda SIC58).