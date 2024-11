Moto3, David Alonso centra la pole position anche a Barcellona! 6° Lunetta, 11° Nepa

David Alonso. Sempre David Alonso. Il neo-campione del mondo, infatti, ha centrato la pole position anche nel Gran Premio di Barcellona, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato del Montmelò il fuoriclasse nativo di Madrid ha centrato la settima pole position della stagione, condita dalla 12a prima fila. Numeri davvero stellari. I rivali sono stati tenuti a debita distanza, con gli italiani che hanno piazzato un solo pilota nella top10.

Davanti a tutti, come detto, il colombiano del team CF Moto Aspar che piazza un clamoroso 1:45.905, distanziando l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) di 347 millesimi, mentre completa la prima fila lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM MT) a 371. Quarta posizione per un altro spagnolo, Angel Piqueras (Honda Leopard) a 568 millesimi, davanti al connazionale Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 645.

Sesta posizione per il primo degli italiani, Luca Lunetta (Honda SIC58) a 670 millesimi dalla vetta, davanti allo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 773. Ottava posizione per il giapponese Tayio Furusato (Honda Asia) a 875 millesimi, nona per l’australiano Jacob Roulstone (Gas Gas) a 909, quindi è decimo il giapponese Tatsuki Suzuki (Husqvarna Liqui Moly) a 948.

Si ferma in undicesima posizione Stefano Nepa (KTM LevelUp) a quasi un secondo da Alonso (+0.972), quindi lontani tutti gli altri italiani. Partirà diciassettesimo Matteo Bertelle (Honda Snipers), quindi ventesimo Filippo Farioli (Honda SIC58) con 22° Nicola Carraro (KTM LevelUp) infine Riccardo Rossi (KTM CIP) che sarà 23°.

A questo punto la classe più leggera si prepara in vista del “rompete le righe” di domani. Alle ore 11.00, infatti, scatterà l’ultima gara del campionato, prima di dare l’arrivederci al 2025.