Moto2, Albert Arenas svetta nelle pre-qualifiche a Sepang. 3° Tony Arbolino in una sessione disturbata dalla pioggia

Condizioni difficili per i piloti della Moto2 nelle pre-qualifiche del GP della Malesia, penultima tappa del Mondiale 2024. La pioggia ha disturbato la sessione, complicando la vita ai centauri nel trovare il limite e non avendo il grip desiderato sull’asfalto. Alla fine della fiera, con Giove Pluvio presente in maniera alterna, lo spagnolo Albert Arenas è stato il migliore.

L’alfiere del Team Gresini ha firmato la miglior prestazione di 2:04.775 a precedere di 0.103 l’olandese Zonta van den Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP) e di 0.145 Tony Arbolino. Il lombardo del Team Marc VDS è stato molto veloce nei primi due settori della pista, ma non in grado di mettere insieme il giro perfetto. A completare la top-5 sono stati lo spagnolo Marco Ramirez (OnlyFans American Racing Team)a 0.168 e il britannico Jake Dixon (CFMOTO RCB Aspar Team) a 0.223.

Un turno in cui il neo campione del mondo della categoria, Ai Ogura (MT Helmets – MSI), ha preferito non prendere eccessivi rischi, concludendo comunque nel gruppo dei piloti in Q2, ovvero ottavo a 0.302 dal vertice. Immediatamente alle spalle del giapponese si è classificato nono Celestino Vietti, non al meglio delle condizioni per l’infortunio alla spalla, ma comunque in evidenza sulla Kalex Red Bull KTM Ajo (+0.363).

Clamorosamente esclusi dalla top-14 sono stati gli spagnoli Alonso Lopez (Sync Speed Up) 16° e Sergio Garcia, compagno di squadra di Ogura, che ha terminato in diciassettesima posizione. Pertanto, questi due piloti saranno in Q1, insieme a Dennis Foggia (23° sulla Kalex Italtrans Racing) e ad Alberto Surra (26° sulla Sync SpeedUp), presente in questo appuntamento per sostituire l’infortunato Fermin Aldeguer.