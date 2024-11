Montepremi ATP Finals 2024, quanti soldi si guadagnano a Torino? Le cifre per ogni vittoria. E il campione imbattuto…

Le ATP Finals 2024 avranno un montepremi da record. Il torneo di fine stagione, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre, sarà caratterizzato dall’ingente somma di denaro assicurata ai migliori otto tennisti dell’anno: l’importo complessivo è leggermente aumentato rispetto alla passata stagione. Chi alzerà al cielo il trofeo da imbattuto (dunque vincendo tutti gli incontri della fase a gironi, oltre ovviamente a semifinale e finale) si garantirà un generosissimo assegno da 4,881 milioni di dollari statunitensi.

Il montepremi complessivo è passato da 15 milioni a 15,25 milioni di dollari. La semplice partecipazione all’evento garantisce 331.000 dollari, poi per ogni vittoria nel round robin (massimo tre) si portano a casa altri 396.500 dollari, mentre il successo in semifinale garantisce un assegno da 1,123 milioni di dollari.

All’evento parteciperanno il nostro Jannik Sinner (numero 1 del mondo), lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev, il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz. Gli ultimi tre pass devono ancora essere determinati e c’è anche il dubbio sull’effettiva presenza del serbo Novak Djokovic. Di seguito il montepremi dettagliato delle ATP Finals 2024.

MONTEPREMI ATP FINALS 2024

Vincitore imbattuto: 4.881.500 dollari.

Vittoria in finale: 2.237.200 dollari.

Vittoria in semifinale: 1.123.400 dollari.

Vittoria in una partita del girone: 396.500 dollari.

Premio di partecipazione: 331.000 dollari (165.500 per una partita, 248.250 per due incontri, 331.000 per tre match).

Riserva: 155.000 dollari.