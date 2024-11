Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 27 novembre, tv, streaming

Non è cambiato praticamente niente nella seconda partita del match mondiale tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju, così si entra nella terza con il cinese ancora in vantaggio per 1,5-0,5. L’indiano, però, avrà di nuovo il Bianco e sarà davvero interessante scoprire quali saranno le sue intenzioni.

Dovremmo poter vedere, oggi, una partita più lottate della seconda, che è stata quasi paradossale. Da una parte è stata interessante, perché con il Giuoco Piano (la Partita Italiana con 4. d3, detta in sintesi) si sono viste anche delle cose nuove sulla scacchiera, dall’altra il fatto che i due abbiano deciso di pattare per ripetizione di posizione dopo 23 mosse ha tolto varie curiosità. Ora, però, è più alta la possibilità di vedere qualcosa di realmente interessante. In fondo pare difficile vedere Gukesh lasciare lì la situazione senza agire prima del giorno di riposo.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju va in scena oggi dalle ore 10:00 (terza partita). Non è prevista alcuna diretta tv, ma la diretta streaming verrà assicurata dalle maggiori piattaforme scacchistiche a partire dai canali YouTube e Twitch ufficiali di FIDE e Chess.com (in questo secondo caso anche in italiano). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024 OGGI

Mercoledì 27 novembre

Ore 10:00 Terza partita

PROGRAMMA DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIDE, Chess.com e altre piattaforme dedicate su YouTube e Twitch.

Diretta Live testuale: OA Sport.