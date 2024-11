Monaco su Medvedev: “Si sente innocuo contro i big, è frustrato. Fritz ora è il quarto favorito”

La prima giornata delle ATP Finals 2024 ha visto la vittoria di Jannik Sinner, ma anche la brutta sconfitta di Daniil Medvedev contro Taylor Fritz, in un match nel quale il tennista russo ha tenuto un comportamento in campo che lo ha portato anche a ricevere un penalty point. Nel consueto appuntamento con Tennismania, il programma sul canale YouTube di OA Sport condotto da Dario Puppo insieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, proprio quest’ultimo ha commentato la partita tra Medvedev e Fritz.

Sul comportamento tenuto dal russo: “Medvedev mi sta molto simpatico, ma oggi ha fatto veramente di tutto per farsi odiare e farsi fischiare da tutti. E’ una di quelle giornate dove sbarella. Il primo set è stato piuttosto equilibrato anche in termini di occasioni, poi si è inventato tre doppi falli di fila per chiudere il set, che sono una cosa pazzesca. Da lì ha disintegrato la racchetta e poi ha sbarellato, anche peggio di come ha fatto altre volte”.

Monaco prosegue sulla crisi del russo: “L’arbitro è stato anche fin troppo benevolo con lui. Ci sono anche delle regole sulla competitività, rispondere con il manico, lanciare la racchetta in alto, poteva anche essere punito maggiormente. Tutto quello che ha fatto è un segnale di forte disagio che ha sul campo e che lui stesso ha poi confermato a fine partita, dove dice che ormai tutti tengono lo scambio con lui, che è stanco, che fa fatica. Unico anno in cui lui ha vinto le Finals è quello del Covid e si è giocato pochissimo. E’ in un bel crocevia della sua carriera e per il suo tennis così atipico e non è nemmeno sorprendente che sia arrivato, con gli avversari che hanno trovato la quadra per fermarlo e lui sta perdendo la sua identità sul campo”.

Un commento anche su Taylor Fritz e sugli scenari futuri: “Fritz è quello più attrezzato indoor per provare a dare fastidio ai tre favoriti. Mi sembra abbastanza evidente che sembra il quarto cavallo. Per Medvedev la sconfitta in due set sembra ormai segnare il destino, ma per come è stato in campo non lascia presagire nulla di buono“.

In chiusura Monaco torna ancora su Medvedev e sul suo finale di stagione: “Medvedev è un giocatore logoro in questo momento. Ha giocato tanto, come anche Fritz, sono sempre arrivati in fondo a tutti i tornei. Questa sensazione di essere innocuo contro i big gli ha dato sicuramente tanta frustrazione. Questa è davvero una brutta sensazione, quando non riesci più a fare male è un problema. Anche la scelta di Simon non ha portato benefici e forse salterà e potrebbe essere a rischio”.