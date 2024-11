Medvedev-De Minaur oggi, ATP Finals 2024: orario, tv, canale, streaming

Terza giornata delle ATP Finals e torna protagonista il girone Ilie Nastase, per intenderci quello di Jannik Sinner che chiuderà i conti della giornata con Taylor Fritz. Invece nel pomeriggio ci sarà lo scontro tra i due delusi della prima giornata, Daniil Medvedev ed Alex de Minaur.

Entrambi sconfitti nella prima giornata, ma in maniere differenti. Per l’australiano un ko contro Sinner era pienamente preventivabile, tanto da aver vinto in carriera soltanto un set in otto confronti contro l’attuale numero 1 del mondo. Il russo è invece apparso palesemente scarico, tanto da sfogare la sua frustrazione nel secondo set con Fritz e quasi auspicando una chiusura rapida della stagione.

Una partita che Sinner potrebbe guardare con attenzione. In caso di successo del tennista oceanico, all’azzurro basterebbe battere Taylor Fritz per essere sicuro del passaggio in semifinale con un turno di anticipo e mettendo così in cassaforte anche il primato nel proprio girone. In caso contrario, il discorso verrebbe rinviato a giovedì.

Il match tra Daniil Medvedev e Alex de Minaur, valido per la terza giornata delle ATP Finals, inizierà non prima delle 14.00 e verrà trasmesso su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e TennisTv. OA Sport vi garantirà anche la DIRETTA LIVE testuale della partita.

CALENDARIO ATP FINALS 2024

Domenica 10 novembre

InAlpi Arena Centre Court – Inizio alle 11.30

Max Purcell/Jordan Thompson [5] vs Harri Hellovaara/Henry Patten [7]

Non prima delle 14.00

Daniil Medvedev [4] vs Alex de Minaur [7]

Non prima delle 18.00

Marcel Granollers/Horacio Zeballos [2] vs Wesley Koolhof/Nikola Mektic [3]

Non prima delle 20.30

Jannik Sinner [1] vs Taylor Fritz [5]

PROGRAMMA MEDVEDEV-DE MINAUR: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport