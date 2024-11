Matteo Berrettini in vista di Italia-Argentina in Coppa Davis: “Per me è già una vittoria essere qui”

Dopo aver dovuto rinunciare per problemi fisici alla cavalcata trionfale di un anno fa, Matteo Berrettini è stato convocato per le fasi finali della Coppa Davis 2024. Il tennista romano, già protagonista in positivo per i colori azzurri lo scorso settembre nel girone di Bologna, si è guadagnato la chiamata di Filippo Volandri per completare il quintetto dell’Italia a Malaga.

Quest’oggi il finalista di Wimbledon 2021 ha parlato in conferenza stampa, quando mancano due giorni al quarto di finale contro l’Argentina. Vedremo se Berrettini verrà preferito a Lorenzo Musetti nel ruolo di secondo singolarista alle spalle di Jannik Sinner, mentre quasi sicuramente non dovrebbe essere schierato per l’eventuale doppio decisivo.

“Abbiamo lavorato tanto per essere qui, fortunatamente la nostra è una delle squadre più lunghe che ci siano. Per me è una grandissima vittoria anche solo essere qui. Siamo concentrati sull’obiettivo, che è intanto vincere contro l’Argentina e come sempre fare gruppo“, le parole dell’ex numero 6 al mondo in vista della sfida di giovedì contro Etcheverry e compagni.

Ieri Berrettini e altri ragazzi della Nazionale erano presenti sugli spalti per sostenere le azzurre che hanno battuto la Polonia approdando alla finale di BJK Cup: “Non capita tanto spesso di giocare nello stesso posto. Ci siamo sorpresi di quanti tifosi polacchi ci fossero, abbiamo allora provato a urlare un po’ di più, a farci sentire. Siamo felici che siano arrivate in finale, speriamo di riuscire a fare lo stesso“.