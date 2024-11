LIVE Sport Invernali, 30 novembre in DIRETTA: si comincia con lo snowboard

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL PROGRAMMA DEGLI SPORT INVERNALI DI SABATO 30 NOVEMBRE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, sabato 30 novembre 2024. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci e combinata nordica, speed skating e snowboard.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 30 novembre 2024, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 07.30 con lo snowboard.