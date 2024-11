LIVE Snowboard, PGS Mylin 2024 in DIRETTA: sei azzurri qualificati per la gara delle 7.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.16 Buongiorno amici di OA Sport. Sono sei gli azzurri qualificati per la fase ad eliminazione diretta: Lucia Dalmasso (terza), Elisa Caffont (settima), Jasmin Coratti (quindicesima), Edwin Coratti (primo), Maurizio Bormolini (quarto), Mirko Felicetti (nono). La gara inizierà alle 7.30.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara d’apertura della Coppa del Mondo di snowboard parallelo. A Mylin (Cina) si parte con lo slalom gigante e con una pattuglia di ben 13 azzurri tra maschile e femminile che già vuole andare a caccia del podio.

Tra gli uomini l’Italia schiera 9 unità con l’eterno Roland Fischnaller che non ha certo intenzione di recitare il ruolo da comprimario. Mirko Felicetti, Edwin Coratti ed Aaron March puntano ad alzare l’asticella nella stagione che precede quella Olimpica. Daniele Bagozza ha l’opportunità di inserirsi nel lotto dei migliori, mentre Gabriel Messner, Marc Hofer e Fabian Lantschner partono leggermente dalle retrovie. Come sempre occhi puntati sulla corazzata austriaca in cui spiccano il mattatore dell’ultima stagione Benjamin Karl, Andreas Prommegger, Arvid Auner ed Aòexander Payer. Mina vagante il sudcoreano Lee Sangho.

In campo femminile Elisa Caffont, Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti ed Elisa Fava cercheranno di impensierire le big della specialità. Favorite d’obbligo la svizzera Julie Zogg, la tedesca Thersia Ramona Hofmeister e la giapponese Tsubaki Miki. Austriache all’attacco del podio con Sabine Payer e Claudia Riegler.

Le fasi finali dello slalom gigante parallelo di Mylin (Cina), prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard, inizieranno alle 7.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!