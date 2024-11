LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: sabato di passione con la quinta partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Nuovamente buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju. 2-2 è il punteggio sul quale si riparte.

Volendo mettere insieme quanto accaduto nelle precedenti partite, in quelle dispari si è finora semplicemente avuto il pattern che ha visto il giocatore in grado di prendere un vantaggio significativo riuscire a convertirlo. In quelle pari, invece, chi si è messo in situazione migliore (tendenzialmente Ding) non si è invece particolarmente spinto in là, e di lì un paio di patte che poco lasceranno all’eredità scacchistica se non, almeno per quella della quarta partita, un livello di precisione davvero elevato in uscita da un’apertura non comune.

Ci si avvicina sempre più alle fasi centrali del match, e con questo è lecito attendersi almeno una lotta furiosa prima o poi, di quelle nelle quali ci si può aspettare ogni possibile risultato. Bisogna però rimarcare come qui si sia su un terreno diverso rispetto a quello del match Ding-Nepomniachtchi di un anno fa: lì davvero era possibile qualsiasi cosa, qui invece la presenza di Gukesh fa sì che si possa ritenere l’indiano in grado di convertire con capacità parecchi vantaggi.

Una qualità, questa, che viene dal suo spirito di eccellente calcolatore, con il paradosso che ancora sta inserendo parti del suo campionario scacchistico. Ieri ha tentato, sebbene in modo molto blando, di far capire che volendo avrebbe potuto trasformare il finale in una lotta di quelle tanto care a Magnus Carlsen, la cui ombra è sempre un po’ presente su tutto.

La quinta partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!