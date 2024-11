L’Italia campione in carica salterà un turno nella Coppa Davis 2025: le date e i prossimi impegni

Vincere porta sempre vantaggi. L’Italia ha conquistato la Coppa Davis per il secondo anno di fila, superando in finale l’Olanda con un secco 2-0 grazie ai successi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. L’obiettivo, con una squadra del genere, sarà quello di provare ad andare a caccia del tris.

Chiusa una pagina, nello sport è sempre tempo di guardare al futuro. Nel 2025 il format della Coppa Davis cambierà, con un parziale ritorno all’antico. Saranno infatti due i turni che si giocheranno con la formula ‘classica’, ovvero in casa di una squadra e con cinque incontri da disputare (4 singolari e il doppio decisivo). Sparisce dunque la fase a gironi che, negli ultimi anni, si era disputata a settembre. Continueranno invece a disputarsi le Finals di novembre, ma non più con la sede fissa di Malaga: varierà di anno in anno.

L’Italia, in quanto compagine campione in carica, sarà esentata dal primo turno che di disputerà l’1-2 febbraio, dunque la settimana successiva agli Australian Open. Entrerà dunque in scena direttamente per la seconda fase in programma dopo gli US Open, ovvero il 13 e 14 settembre.

LE DATE DELLA COPPA DAVIS 2025

1° turno: 1-2 febbraio 2025. 26 nazioni impegnate, 13 avanzeranno. Italia esentata.

2° turno: 13-14 settembre 2025. 14 nazioni impegnate, 7 andranno alle Finals.

Finals (date da definire a novembre 2025): 7 nazioni qualificate + la nazione ospitante (che potrebbe essere stata eliminata nei turni precedenti).