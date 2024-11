Lindsey Vonn ritorna! A quarant’anni la campionessa rimette gli sci ai piedi

Alcuni segnali delle scorse settimane sembravano andare in quella direzione, ma adesso è tutto vero. Lindsey Vonn, a quarant’anni, ha deciso di tornare a competere. Lo sci alpino ritrova una delle sue figure simbolo, tra le più vincenti nella storia e con il picco della medaglia d’oro in discesa libera alle Olimpiadi di Vancouver 2010.

A inizio anno la nativa del Minnesota aveva subito un intervento al ginocchio destro, che l’aveva tormentata per parecchio tempo fino a portarla, appunto, a chiudere il capitolo con l’agonismo dopo 82 vittorie, quattro Coppe del Mondo assolute e 20 di specialità; per lei anche tre medaglie olimpiche, tra cui appunto l’oro di Vancouver, e otto mondiali.

Così Vonn al New York Times: “Il mio obiettivo è di godermela, e spero che questa strada mi porti alle gare di Coppa del mondo. Non sarei di nuovo nel team USA se non ne avessi l’intenzione“. Va però detto che non ci sarà un ingresso automatico nel circuito.

Il suo caso potrebbe essere nello stile di quello di Marcel Hirscher, che è riuscito a rientrare per concessione di una wild card, altrimenti avrebbe bisogno di guadagnare dei punti FIS. In ogni caso, un rientro che potrebbe arrivare a Beaver Creek, dove si gareggerà il 14 e 15 novembre. Nel pomeriggio è atteso un annuncio di maggiore portata, ma il New York Times ha sostanzialmente anticipato quello che già si ventilava.