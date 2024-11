La stampa estera elogia l’Italia: “I capi del tennis”. E i francesi…

“I capi del tennis“. In questo modo il quotidiano spagnolo “MARCA” ha titolato dopo il successo in Coppa Davis della squadra italiana a Malaga e anche in considerazione di quello della compagine di Tathiana Garbin in BJK Cup. Una rappresentazione che descrive come all’estero si guardi all’Italia e al nostro tennis dopo i riscontri straordinari di queste ultime settimane.

Tema del “dominio” che ricorre anche altri media stranieri. “L’Italia domina il tennis” è quanto titola la versione online della testata spagnola AS e dell’argentino La Nacion. “Dominio incontestabile“, scrive El Mundo dopo il secondo trionfo consecutivo della selezione capitanata da Filippo Volandri. All’interno c’è un’analisi del fenomeno nostrano.

Altri giornali si sono soffermati su Jannik Sinner, il protagonista con Matteo Berrettini di questo trionfo, e sul suo 2024 stellare: “Sinner chiude un anno incredibile difendendo il titolo in Coppa Davis“, si apre sulla pagina sportiva del sito della BBC.

Per quanto concerne L’Equipe, in passato critica con l’attuale n.1 del mondo, si è sottolineata la straordinaria doppietta azzurra, titolando: “Italia sul tetto del mondo“. È presente anche una valutazione della prestazione di Sinner contro Tallon Griespoor nella finale contro l’Olanda: “Il rullo compressore Sinner è diventato inarrestabile. Dopo un’ora e 31 minuti di gioco, l’italiano ha completato la 73ª vittoria del 2024 a fronte di sole sei sconfitte, un rendimento degno di un membro dei Big-3 al suo apice“.