La lettera a se stesso di Jannik Sinner: “Le persone importanti sono quelle che dovrai tenerti per sempre”

Jannik Sinner si è reso protagonista di una stagione semplicemente memorabile: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), ha dettato legge alle ATP Finals, si è imposto in tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e ha alzato al cielo ben otto trofei, issandosi saldamente al primo posto del ranking ATP. Il fuoriclasse altoatesino è diventato il primo italiano a meritare di essere il numero 1 del mondo e ora sta cercando di chiudere l’annata agonistica con a ciliegina sulla torta: la conquista della Coppa Davis.

Il 23enne sta provando a replicare il successo ottenuto dodici mesi fa sul cemento indoor di Malaga insieme ai propri compagni di squadra, desideroso di trascinare l’Italia verso la terza Insalatiera della propria storia. Nei quarti di finale contro l’Argentina ha dettato legge nel singolare contro Sebastian Baez e nel doppio giocato in coppia insieme a Jannik Sinner, mentre in semifinale ha dominato il singolare contro l’australiano Alex de Minaur. Nell’atto conclusivo incrocerà l’olandese Tallon Griekspoor.

Prima di incominciare l’avventura in terra spagnola, Jannik Sinner ha scritto una lettera a se stesso, diffusa dai canali federali: “Caro Jan, penso che le emozioni vissute nell’ultimo anno te le porterai dietro per un sacco di tempo. L’unico obiettivo che ti eri prefissato era di capire cosa eri in grado di fare e sicuramente arrivi a questa Coppa Davis più consapevole dei tuoi mezzi rispetto a un anno fa. Sei stato bravo a reggere botta quando tutti avevano un’opinione su di te. Specialmente chi non ti conosceva“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Da questo 2024 hai imparato che le persone importanti, che ti conoscono tanto bene, sono le persone che dovrai tenerti per sempre. Nelle difficoltà si esce sempre più forti. Appena arrivato a Malaga senti gli occhi di tutto il mondo addosso, la pressione si fa sentire e, detto tra di noi, comincia un po’ a piacerti. Jan, non dimenticarti mai che questo è solo un gioco e che tu stai bene quando ti diverti. Ti voglio bene, Jan“.