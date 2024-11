La classifica del girone di Bolelli/Vavassori alle ATP Finals: quoziente game migliore dei tedeschi

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vanno subito in testa alla classifica del loro raggruppamento nel torneo di doppio delle ATP Finals 2024 di tennis: la coppia italiana ha vinto il match d’esordio del Girone Bob Bryan ed è schizzata in vetta alla graduatoria.

Gli azzurri hanno battuto in due set l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, imponendosi per 6-2 6-3 e cedendo dunque appena 5 game, mentre nell’altro incontro del girone i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. hanno regolato per 6-3 6-4 il salvadoregno Marcelo Arevalo ed il croato Mate Pavic.

Va da sé che gli azzurri abbiano una miglior percentuale di game vinti rispetto ai tedeschi (70% contro 63%), attestandosi dunque al primo posto, davanti alla coppia teutonica, a parità di numero di vittorie e di percentuale di set vinti. Lo scontro diretto della prossima giornata delineerà le gerarchie del raggruppamento.

CLASSIFICA DOPPIO ATP FINALS 2024

BOB BRYAN GROUP

1 Simone Bolelli/Andrea Vavassori 1 vittoria (100% set vinti, 70% game vinti)

2 Kevin Krawietz/Tim Puetz 1 vittoria (100% set vinti, 63% game vinti)

3 Marcelo Arevalo/Mate Pavic 0 vittorie (100% set vinti, 37% game vinti)

4 Rohan Bopanna/Matthew Ebden 0 vittorie (100% set vinti, 30% game vinti)