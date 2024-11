Kimi Antonelli torna in gara: ultime apparizioni in F2 prima del grande salto in Mercedes nel 2025

Dopo una pausa di circa due mesi e mezzo dal Gran Premio dell’Azerbaigian andato in scena a Baku dal 13 al 15 settembre, torna finalmente protagonista questo weekend la Formula 2 in Qatar per il penultimo appuntamento della stagione 2024. Il circuito di Lusail ospita il tredicesimo round del campionato, con Kimi Antonelli pronto a piazzare la zampata in una delle sue ultime apparizioni nella categoria cadetta.

Il giovane talento bolognese è stato annunciato infatti lo scorso 31 agosto come nuovo pilota del team Mercedes di F1 per il 2025 al posto di Lewis Hamilton (che approderà in Ferrari). In attesa del grande salto, il diciottenne di Casalecchio di Reno ha già preso parte alla prima sessione di prove libere nel GP d’Italia e nel GP del Messico al volante della W15.

Tutta esperienza che tornerà utile sin dai test pre-stagionali in programma dal 26 al 28 febbraio 2025 in Bahrein. Nel frattempo Antonelli potrà mettere in evidenza le sue qualità tra Lusail e Abu Dhabi negli ultimi due weekend di gara della stagione in Formula 2. Il portacolori del team Prema occupa la sesta posizione in classifica generale a -56.5 dal leader Gabriel Bortoleto, quindi le chance di titolo sono ormai esigue.

L’obiettivo di Kimi sarà dunque quello di salutare la categoria con almeno un’altra vittoria (dopo i due successi messi a segno nella Sprint di Silverstone sul bagnato e nella Feature Race di Budapest in rimonta), provando a recuperare i 22 punti che lo separano dal terzo posto di Zane Maloney per chiudere il campionato sul podio. Un traguardo non indifferente per un rookie passato in pochi mesi dalla Formula Regional europea alla F2, saltando la F3.