Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei U23: iscritti 18 azzurri, test interessante per giovani e seconde linee

Da venerdì 15 a domenica 17 novembre si terranno a Pila (in Polonia) i Campionati Europei Under 23 2024 di judo. Il programma della rassegna continentale giovanile prevede come di consueto lo svolgimento di quattordici categorie di peso individuali (sette per genere) e, nella giornata conclusiva, della prova a squadre miste (3 categorie maschili e 3 femminili).

Di seguito la lista completa provvisoria degli atleti italiani iscritti alle categorie individuali dei Campionati Europei U23 di judo 2024.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI U23 JUDO 2024

FEMMINILE:

Asia Avanzato (48 kg), Giulia Ghiglione (48 kg), Agnese Zucco (63 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Claudia Sperotti (70 kg), Ludovica Franzosi (70 kg), Irene Caleo (78 kg), Erica Simonetti (+78 kg), Tiziana Marini (+78 kg).

MASCHILE:

Emiliano Lattanzi (60 kg), Francesco Pio Stefanelli (60 kg), Giuseppe De Tullio (66 kg), Federico Ninfo (66 kg), Samuel Salvo (73 kg), Bright Maddaloni Nosa (81 kg), Alessandro Bellini (81 kg), Enrico Signorini (90 kg), Jean Carletti (100 kg).