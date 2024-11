Judo, la Georgia batte l’Ucraina allo spareggio e vince la prova a squadre degli Europei U23

Dopo aver primeggiato nel medagliere riservato alle categorie individuali, la Georgia si impone anche nella prova a squadre dei Campionati Europei Under 23 di judo 2024. Il Team Event odierno rappresentava l’ultimo atto della rassegna continentale giovanile andata in scena sui tatami di Piła (in Polonia), con l’Italia non iscritto alla competizione.

La spedizione azzurra si è conclusa dunque con un soddisfacente bottino di 7 podi complessivi, grazie all’oro di Giuseppe De Tullio nei -66 kg e ad altre sei medaglie distribuite equamente tra argenti e bronzi. Passando alla gara di oggi, il trionfo georgiano si è concretizzato solamente allo spareggio nella finalissima contro l’Ucraina che metteva in palio il titolo.

La Georgia ha prevalso per 4-3 grazie al doppio successo su Vladyslav Kolobov di Akaki Japaridze (-90 kg), che ha prima pareggiato i conti sul 3-3 per poi trovare anche il punto decisivo per la medaglia d’oro. Gli altri due punti georgiani nell’ultimo atto portano la firma di Irakli Demetrashvili nei pesi massimi e di Giorgi Loladze nei -73 kg.

Il podio del Team Event agli Europei Under 23 è stato completato da Germania e Paesi Bassi, che hanno battuto per 4-1 Israele e Romania nelle rispettive finali per il bronzo.