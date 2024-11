Jorge Martin sicuro a Sepang: “Siamo a posto, la caduta non mi preoccupa”

Prima giornata del weekend di Sepang (Malesia), sede del penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, andata in archivio. Le pre-qualifiche sono state all’insegna del confronto tra i duellanti di questo campionato, ovvero Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Il leader del campionato ha iniziato alla grande e lavorato molto bene sia in configurazione “gara” che nel time-attack.

Nel finale, solo Pecco è stato in grado di fare meglio del crono dello spagnolo, che non ha potuto migliorare il suo riscontro nell’ultimo run per via di una caduta in curva-1. “Ho fatto un ottimo lavoro, mi sono trovato bene sulla moto. In mattina, nelle libere, ero indietro perché avevo pensato esclusivamente a capire come lavorassero le gomme. Nel pomeriggio le cose sono tornate alla normalità. Pecco è in forma, ma noi siamo a posto“, ha raccontato Martin ai microfoni di Sky Sport.

Da capire quale scelta di gomme fare al posteriore. Il dubbio è tra la mescola media e quella dura: “Direi che in vista della Sprint Race ci sono pochi dubbi perché la media dà le maggiori garanzie, visto il differenziale di oltre un secondo rispetto alla hard. Il discorso cambia pensando al GP perché bisognerà vedere anche con quali temperature gireremo“.

In conclusione, l’iberico ha commentato la caduta che c’è stata sul finire del turno: “Non sono preoccupato, preferisco cadere ora per capire il limite della moto, piuttosto che fare tutto bene e poi avere sgradite sorprese quando conta davvero. È un modo per migliorare e non ripetere lo stesso errore“.