Jorge Martin debutta con Aprilia: “Anteriore meglio di Ducati, serve una moto più ferma”

Jorge Martin ha fatto il proprio ritorno in pista a due giorni di distanza dal suo trionfo iridato. Il Campione del Mondo di MotoGP si è rimesso in gioco nei Test collettivi che hanno chiuso la stagione sul circuito del Montmelò, dove era particolarmente atteso perché è montato in sella sulla Aprilia con cui correrà nella prossima annata agonistica. Lo spagnolo ha infatti lasciato la Ducati e ha debuttato con la Scuderia di Noale, chiudendo all’undicesimo posto nella sessione in cui ha primeggiato Alex Marquez.

Jorge Martin, che ha preceduto la KTM di Maverick Vinales e il nuovo compagno di squadra Marco Bezzecchi, si è rivelato soddisfatto nelle dichiarazioni rilasciate al termine della sessione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Dobbiamo avere una moto più ferma, il posteriore tende a muoversi. L’anteriore è migliore rispetto alla Ducati, sento tanta fiducia. Abbiamo troppa potenza in seconda marcia in uscita da curva 12 e anche troppo impennamento“.

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia, ha aggiunto: “Sono ottimista. Abbiamo due piloti speciali“. Ora Aprilia è attesa da un lungo inverno in cui si dovrà lavorare duramente per farsi trovare pronti a febbraio, quando si tornerà a fare sul serio con i test che condurranno verso l’apertura del Mondiale MotoGP 2025.