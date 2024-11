Jannik Sinner sottolinea: “Vincere la Coppa Davis sarebbe molto importante, ma abbiamo già dimostrato la nostra forza”

Dopo aver conquistato la 72ª vittoria in 78 partite disputate nel 2024, Jannik Sinner si è trovato a confrontarsi con i media nella consueta conferenza stampa post match. Il n.1 del mondo ha rispettato i pronostici e sconfitto l’australiano Alex de Minaur (n.9 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4. Con questo risultato, l’Italia si è assicurata la qualificazione alla finale di Coppa Davis di domani, dove incontrerà l’Olanda.

A Jannik è stato chiesto un commento su quanto dichiarato da de Minaur ai microfoni, sul paragone che l’australiano ha fatto nel descrivere il gioco dell’italiano. L’aussie ha parlato di un puzzle difficile da completare. “Penso che ognuno di noi abbia determinati giocatori, che ho e ho avuto anch’io, contro i quali si cerca di capire come giocare, quale sia il modo migliore per batterli. Siamo alla fine della stagione, abbiamo giocato per tutto l’anno e non escludo che questo possa venirti in mente, a volte. Oggi ho avuto la sensazione che stesse giocando in modo un po’ diverso dal solito, quindi ho dovuto fare molta attenzione. Stava servendo molto, molto bene. Ogni match è diverso, il punteggio con cui vinci o perdi non importa. Oggi, ad esempio, mi sono sentito molto meglio in campo rispetto al primo giorno, anche se il punteggio di oggi è stato differente. Piano piano sto cercando di abituarmi al ritmo del campo. Penso che oggi sia stato un match di grande qualità da parte di entrambi“.

In vista della sfida contro i Paesi Bassi, il parere è il seguente: “Sarà un incontro difficile. È sempre un grande privilegio giocare le finali. Non diamo mai le cose per scontate. Soprattutto in Coppa Davis, non si sa mai cosa può succedere: lo abbiamo visto con la Spagna e con la vittoria di ieri contro la Germania. Cerchiamo solo di fare del nostro meglio come sempre. Faremo delle scelte e parleremo di chi giocherà e di come ci comporteremo domani. È una competizione molto imprevedibile, quindi siamo felici di essere di nuovo in questa posizione, per domani vediamo”.

Domani sarà l’ultima grande sfida di questa stagione e si ha voglia di concludere con un successo, ma un aspetto va precisato: “Siamo felici di essere qui. Vincere significherebbe molto per noi, non solo per la vittoria in sé, ma anche per aver difeso il nostro titolo. Anche se non vincessimo, sarebbe stato comunque un risultato straordinario aver raggiunto di nuovo la finale. Abbiamo dimostrato che l’anno scorso non è stata questione di fortuna: siamo qui perché siamo una squadra straordinaria. C’è un grande staff intorno a noi che vuole sempre il meglio per noi. Cercheremo di goderci la giornata di domani: sarà una giornata molto intensa, molto dura, ma non vediamo l’ora. Ovviamente sarebbe la ciliegina sulla torta“.