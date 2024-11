Italia-Olanda oggi, Europei curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Ci sarà nuovamente un doppio impegno per l’Italia maschile nella terza giornata degli Europei 2024 di curling, che proseguiranno quest’oggi a Lohja, in Finlandia: dopo il primo match contro l’Austria, nella seconda sfida gli azzurri dovranno affrontare alle ore 19.00 italiane i Paesi Bassi.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DI CURLING DALLE 19.00

Nella seconda ed ultima sfida di giornata tra quelle giocate sul ghiaccio delle 5 piste del Kisakallio Sports Institutem nel quinto turno del round robin maschile si affronteranno Italia-Paesi Bassi, Germania-Svizzera, Inghilterra-Cechia, Austria-Scozia e Svezia-Norvegia.

La diretta tv di Italia-Paesi Bassi degli Europei 2024 di curling maschile non sarà fruibile, invece per quanto concerne la diretta streaming tutte le partite saranno visibili su Recast TV / The Curling Channel, mentre per quel che riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CURLING 2024

Lunedì 18 novembre

19.00 5a giornata: Italia-Paesi Bassi, Germania-Svizzera, Inghilterra-Cechia, Austria-Scozia, Svezia-Norvegia.

PROGRAMMA EUROPEI CURLING 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Germania-Svizzera su Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: su Recast TV / The Curling Channel, Germania-Svizzera su discovery+.

Diretta Live testuale: su OA Sport.