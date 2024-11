Italia-Norvegia oggi, Europei femminili curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Tenere la barra dritta. Non può che essere questo il mantra della Nazionale italiana di curling femminile che, nella giornata odierna (lunedì 18 novembre), affronterà la Norvegia alle 15:00 per il quinto incontro del Round Robin valido per i Campionati Europei 2024 di Lohja (Finlandia).

L’obiettivo per il team capitanato da Stefania Constantini sarà quello di rimanere in testa alla classifica, contando sulle tre vittorie ottenute contro Lituania (11-4), Turchia (7-11) e Ungheria (9-6) e sulla disputa contro la Svizzera, in programma alle 7:00. La speranza è quella di poter strappare sia le elvetiche che Svezia, anche loro appaiate al vertice con il punteggio pieno.

La compagine nordica fino a questo momento ha collezionato due successi e una debacle, cedendo il passo alla Danimarca con il sonoro risultato di 4-11. Attenzione però perché in uno sport dalle mille variabili come il curling non possono essere ammessi errori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Norvegia, match valido per il Round Robin degli Europei 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-NORVEGIA OGGI

Lunedì 18 novembre

Ore 15.00 Italia vs Norvegia- Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.