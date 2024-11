Italia-Norvegia oggi, Europei curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi mercoledì 20 novembre (ore 08.00) l’Italia affronterà la Norvegia agli Europei 2024 di curling maschile. Prosegue l’avventura degli azzurri sul ghiaccio di Lohjia (Finlandia), dove i nostri portacolori daranno vita a un testa a testa che si preannuncia molto intenso: si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto cruciale per la qualificazione alle semifinali.

Joel Retornaz e compagni sono in piena lotta per rientrare tra le prime quattro classificate del round robin e giocarsi una medaglia in questa rassegna continentale, ma ottenere un successo sugli scandinavi sarebbe di basilare importanza per alimentare le ambizioni della nostra Nazionale dopo aver un po’ faticato sotto il profilo agonistico nella prima parte della competizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Norvegia incontro valido per gli Europei 2024 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-NORVEGIA CURLING OGGI

Mercoledì 20 novembre

Ore 20.00 Italia vs Norvegia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.