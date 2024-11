Italia-Islanda, Qualificazioni Europei basket 2025: programma, orario, tv, streaming

Secondo impegno per l’Italbasket in questa finestra di Qualificazioni agli Europei di basket 2025! Dopo la trasferta di ieri sera, infatti, gli azzurri ritroveranno l’Islanda lunedì 25 novembre alle ore 20:30 al PalaBigi di Reggio Emilia per la quarta giornata del girone B.

Gli azzurri sono riusciti a far saltare il fattore campo vincendo per 71-95 in un match dominato a larghi tratti, trascinati dai 19 punti di Grant Basile e dai 15 di Giordano Bortolani che hanno indirizzato la partita sui binari giusti dopo un terzo quarto in cui la rappresentativa del Belpaese è rimasta per diversi minuti a secco. Il CT Pozzecco avrà a disposizione anche altri giocatori come il ‘padrone di casa’ Nicolò Melli che erano impegnati in Eurolega con i rispettivi club.

L’Islanda cerca invece il pronto riscatto dopo il secondo ko consecutivo in queste Qualificazioni, con la compagine nordica che ha all’attivo una sola vittoria ottenuta al debutto contro l’Ungheria. In caso di successo azzurro l’Italia avvicinerebbe e non di poco il pass per il torneo continentale, ma Gudmundsson e compagni proveranno a mettere in difficoltà il gruppo di Gianmarco Pozzecco.

Palla a due che verrà alzata al PalaBigi di Reggio Emilia alle 20:30. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per aggiornarvi su questo match dell’Italbasket!

