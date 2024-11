Italia-Inghilterra oggi, Europei curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Vietato sbagliare. Oggi, sabato 16 novembre, si gioca alle 15:30 Italia-Inghilterra, prima partita valida per il Round Robin dei Campionati Europei 2024 di curling maschile, competizione in scena a Lohja, in Finlandia, fino a sabato 23.

Si tratta di un match particolarmente importante per la squadra capitanata da Joel Retornaz, a caccia del riscatto dopo essere finita fuori dal podio nella passata edizione. Gli azzurri infatti in quel di Aberdeen dopo una brillante prima fase furono eliminati in semifinale dalla Svezia, per poi perdere la finalina contro la Svizzera.

Adesso, dopo dodici mesi, i nostri ragazzi avranno modo di cancellare quanto successo in Scozia, andando a puntare l’obiettivo più ambito: la medaglia d’oro. Ma bisognerà essere concentrati fin dall’inizio, anche con una squadra che fino al 2023 militava in divisione b.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Inghilterra, match valido per il round robin degli Europei 2024 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-INGHILTERRA OGGI

Sabato 16 novembre

Ore 15.30 Italia vs Inghilterra- Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-INGHILTERRA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.